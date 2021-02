Resumo na coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Fura fila

Preocupados com os atos de desrespeito ao cronograma de vacinação contra a covid-19, os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli (PSB), Ademar Traiano (PSDB), Alexandre Curi (PSB) e Requião Filho (MDB) apresentaram projeto de lei que prevê punição dos “fura-fila”, com multas que variam de R$ 24,4 mil a R$ 97,6 mil.

Romanelli lamenta o fato de pessoas que não estão na linha de frente receberem vacinas em detrimento das que integram o grupo de risco e têm mais de 60 anos e comorbidades, que representam mais de 70 % das vítimas fatais da doença. “Temos visto um completo desrespeito ao plano nacional de imunização”, justifica.

Voto de Pesar

O deputado Romanelli lamentou a morte do ex-vereador e ex-prefeito de Japira, João Renato Custódio (com a máscara do Athetico Paranaense) e solicitou à Assembleia o envio de voto de pesar à família enlutada. Nascido em Teixeira Soares, Renato Custódio foi também advogado e cartorário. Ele administrou o município por dois mandatos consecutivos, entre 2005 e 2012. Tinha dois filhos, João e Renata. Segundo Romanelli, o ex-prefeito prestou relevante e notório serviço em prol de Japira e de todo o Norte Pioneiro. A prefeitura decretou luto oficial de 3 dias.

Siqueira Campos

Trabalhadores de Siqueira Campos voltarão a ser beneficiados com o transporte gratuito. O prefeito Luiz Henrique Germano (PSD) anunciou o retorno dos ônibus que fazem o transporte público, subsidiado pela prefeitura. Com exceção da linha do Balneário da Alemoa, o serviço estava interrompido desde março do ano passado, por causa da pandemia. A interrupção no transporte prejudicou cerca de 2 mil pessoas, a maioria trabalhadora da ProTork. A retomada do transporte será feita respeitando o protocolo de saúde no combate ao coronavírus.

Cornélio Procópio

O ex-professor Laurindo Panucci Filho foi condenado a 21 anos e quatro meses de prisão por homicídio triplamente qualificado pelo assassinato do também professor Sérgio Roberto Ferreira, 60 anos, diretor do campus da Uenp (Universidade Estadual do Norte Pioneiro) em Cornélio Procópio. O crime aconteceu em 20 de dezembro de 2018, no gabinete do diretor e foi cometido por motivo fútil, por uso de meio cruel e sem dar à vítima condições de se defender. O julgamento durou mais de 11 horas. O réu cumprirá a pena inicialmente em regime fechado e pode recorrer da decisão, mas não em liberdade.

Cornélio Procópio II

O deputado Romanelli e o prefeito Amin Hannouche (PSD), entregaram três novas vans, no valor de R$ 170 mil cada, para a Secretaria Municipal da Saúde de Cornélio Procópio. Segundo o prefeito, o transporte de pacientes para exames e procedimentos em hospitais e clínicas regionais é importante e, os veículos novos vão colaborar muito com a qualidade de vida da população. Amin agradeceu pessoalmente ao deputado Romanelli pela conquista.

Ribeirão Claro

Levantamento apresentado pela Prefeitura de Ribeirão Claro aponta que mais de 80% da frota municipal se encontra em situação precária ou precisa de manutenção. O balanço mostra que na saúde, das sete ambulâncias do município, três estão paradas e as outras quatro esperam por manutenção. Dos 13 automóveis do setor, oito necessitam de reparos e um está em dívida ativa.

Ribeirão Claro II

De quatro vans, duas estão paradas desde o ano passado em oficinas em Cambará e Jacarezinho e as outras duas precisam de manutenção. Um micro-ônibus do Município e outro do Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) também estão avariados e sem uso. O cenário na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo não é diferente. Dos 43 veículos, caminhões e maquinários do setor, sete estão em situação precária, seis quebrados e outros 14 esperam por manutenção, o que representa 59% da frota sem condições imediatas de uso.

Bandeirantes

O Centro Municipal de Fisioterapia de Bandeirantes também ganhou um veículo 0km, adaptado com suporte para rebaixamento, que permite melhor acessibilidade. A aquisição foi indicada pela vereadora Sônia Regina Zambone (PSD), que justificou que a meta é melhorar o atendimento e garantir mais qualidade no serviço oferecido pela equipe de fisioterapeutas da Prefeitura.

Japira

O prefeito Angelo Vigilato (PSB), de Japira, anunciou o início das obras de construção de uma quadra de esportes na Escola Municipal Dr. César Augusto Luiggi de Oliveira. O Governo do Paraná, por meio do Programa de Aceleração dos Municípios, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, garantiu R$ 250 mil para a obra, que recebeu complemento de mais R$ 31.359,61 da prefeitura. O prefeito agradeceu ao empenho do deputado Romanelli, que garantiu agilidade na liberação da verba. A nova quadra vai contribuir na formação esportiva e educacional de crianças e adolescentes, facilitando o acesso a atividades físicas e incentivando a participação em competições locais, regionais e até estaduais.

Ibaiti

Em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), a Prefeitura de Ibaiti abriu inscrições para o curso de capacitação em Gestão de Pequenos Negócios em Comércio e Serviços.

As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de março. Ao todo estão disponíveis 30 vagas. A carga horária é de 40 horas. O objetivo é preparar o aluno para atuar na gestão de pequenos negócios voltados ao comércio e prestação de serviços. Serão transmitidos conhecimentos sobre produtos e serviços, modelos de negócios, análise de gestão, ciclos de gestão, comunicação e vendas, habilidades e atitudes e valores, entre outros. As aulas estão previstas para começar dia 17 de março.

Quatiguá

A prefeita Adelita Parmezan de Moraes (PTB), de Quatiguá, foi eleita presidente do CIAS (Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário), que integra também os municípios de Joaquim Távora, Guapirama, Conselheiro Mairinck e Jundiaí do Sul.

O CIAS tem o objetivo de solucionar as demandas envolvendo a coleta e destinação correta de resíduos sólidos dos cinco municípios que integram o consórcio. “Sozinhos não vamos a lugar algum, mas juntos, podemos construir um futuro melhor para as futuras gerações no que se refere à destinação adequada de resíduos sólidos”, agradeceu a prefeita.

Sapopema

A Prefeitura de Sapopema realiza obras de pavimentação na avenida Joaquim Domingues Guerreiro, uma das principais vias da cidade. As obras incluem serviços de drenagem e asfaltamento. O prefeito Paulinho Branco (PSB) destaca a parceria com o deputado Romanelli na melhoria da infraestrutura urbana de Sapopema. “Essa obra é parte do nosso programa de governo, de pavimentar todas as ruas da cidade. Trata-se do maior programa de infraestrutura integrada da história de Sapopema”, enfatiza o prefeito.