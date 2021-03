Resumo na coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Municipalismo forte

O prefeito de Edimar Santos (PSD), de Santa Cecília do Pavão tomou posse como primeiro vice-presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná). Ao lado do prefeito de Jesuítas, Junior Weiller (MDB) e outros 75 diretores, Edimar assumiu o compromisso de ampliar a luta em defesa do movimento municipalista paranaense. Com isso, o Norte Pioneiro mostra a força política da região, com a ampliação do diálogo com o Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional e todos os órgãos da administração pública e do Legislativo, com trabalho intenso para ajudar os municípios a se desenvolver e superar a crise.

Mais vacina

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) voltou a cobrar do Ministério da Saúde, regularidade maior na entrega de vacinas ao Paraná. A cobrança foi reforçada depois do anúncio feito pelo Ministério, de redução do número de doses, de 37 milhões para 23 milhões para o Brasil todo. Romanelli lembrou ainda que a Assembleia repassou recursos para investimentos na Saúde e para a compra de vacinas. “O Paraná tem realizado um grande esforço para defender a população. Fizemos um esforço desde o ano passado para o repasse de recursos à área da Saúde e ao mesmo tempo um repasse de R$ 100 milhões para que o Estado faça sua aquisição assim que ela estiver disponível”, relembrou.

Consórcio

Prefeitos de 20 cidades do Norte Pioneiro integram o consórcio para a compra de vacinas contra a Covid-19, organizado pela Frente Nacional de Prefeitos. A meta é utilizar recursos federais e doações de fundos nacionais e internacionais como verbas adicionais aos caixas dos municípios para a compra das vacinas, como forma de auxiliar o Governo Federal a suprir a imunização em todo Brasil. Os municípios que aderiram ao consórcio e que buscam em conjunto, uma solução para o agravamento da pandemia são Andirá, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Cornélio Procópio, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jacarezinho, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Ribeirão do Pinhal, Santa Mariana, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, Sertaneja, Uraí e Wenceslau Braz.

Hospital Regional

Com o aumento dos casos de Covid-19, o Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, chegou a 100% de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e de enfermaria exclusivos para tratamento a pacientes infectados. A unidade tem 10 leitos de UTI e mais 10 de enfermaria. A Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde do Ministério Público ajuizou medida judicial para buscar garantir pronto atendimento de urgência e emergência a pacientes que aguardam por leitos, em hospitais de campanha ou por encaminhamento a outros Estados menos afetados com a crise sanitária imposta pela pandemia.

União e força

Santa Cecília do Pavão, Nova Santa Bárbara e São Jerônimo da Serra formalizaram a criação de um Consórcio Público para Serviços e Desenvolvimento Econômico Regional. A proposta é unir as três cidades e fortalecer as ações para promover ações que garantam a melhoria da qualidade de vida à população e a execução de obras importantes. Unidos, certamente serão garantidos investimentos com menor custo e maior agilidade, demonstrando força e competência dos gestores.

Joaquim Távora

A Acejota (Associação Comercial e Empresarial de Joaquim Távora), em parceria com o Senac (Serviço Nacional do Comércio) e a Prefeitura promove o curso gratuito de Gestão de Pequenos Negócios em Comércio e Serviços. As aulas terão início segunda-feira, dia 15 e serão ministradas às segundas, quartas e sextas, das 19 às 23 horas.

Ibaiti

A Prefeitura de Ibaiti avisa que os proprietários de imóveis já podem retirar os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2021.

O documento está sendo entregue no Departamento de Tributação da Prefeitura, no horário das 8 às 11hs30 e das 13 às 17hs30, de segunda à sexta-feira e também pode ser impresso on-line pelo site www.ibaiti.pr.gov.br. O imposto pode ser pago na Caixa Econômica Federal, Bradesco e Casas Lotéricas.

Santo Antônio da Platina

Santo Antônio da Platina foi o município do norte pioneiro que mais perdeu receita de transferência do Governo do Estado em fevereiro. A queda foi de 41,78%. No mês passado foram transferidos recursos no valor de R$ 2.248.377,31. Em janeiro, o repasse foi de R$ 3.861.733,40. Ao todo, Santo Antônio da Platina recebeu neste ano, repasses no valor de R$ 6.110.110,71.