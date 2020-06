Norte Pioneiro em Revista Semanal

Paraná Sem Fome

Policiais do 2º BPM de Jacarezinho entregaram mais de uma tonelada de alimentos da Campanha “Nossa Cidade Sem fome”. As doações são fruto das parcerias e do bom relacionamento da PM com empresários e comunidade dos municípios do Norte Pioneiro. Os alimentos são entregues em cestas básicas às famílias carentes de Cambará, Japira, Jundiaí do Sul e Siqueira Campos. A campanha segue até outubro e vai atender famílias dos 22 cidades da região. Genius Trilha

A Uenp iniciou o Genius Trilha – cinco workshops de inovação para projetos/empresas, consultoria e de uma apresentação para possíveis investidores. O evento, que esse ano acontece virtualmente, segue até o dia 5 de agosto. Paralelamente, a Uenp realiza também a Genius Trilha Agro, com o mesmo formato e proposta, com foco em agronegócios, alimentos e bebidas, mas que terá um dia a mais de duração. Termina dia 6 de agosto.



Saneamento

A prefeitura de Sapopema, em parceria com o governo do Paraná r o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), vai entregar 30 kits para instalação de caixa d’água e mais R$ 1.000 para custear as despesas com a instalação. São aptos ao benefício famílias que morem em casa própria ou cedida, que ainda não têm caixa d’água, que sejam atendidos pela Sanepar, estejam inscritos no CadÚnico, possuam renda de até meio salário mínimo por pessoa e se enquadrem em situação de vulnerabilidade social. Informações podem ser obtidas pelo whatsapp (43) 98437-9505. Inauguração

A prefeita Nerilda Penna (PSB), de Arapoti, entregou duas quadras de futebol com grama sintética no Bosque. O uso será permitido somente após liberação das autoridades sanitárias. O espaço recebeu o nome de “Complexo Esportivo Antenor Alves Teixeira (Nô Baiano)” em homenagem a um dos fundadores do bairro. Feitas com recursos federais, as quadras receberam investimentos de R$ 581 mil. Além das quadras, o complexo conta com banheiros masculino e feminino e academia ao ar livre. Ação ambiental

Um grupo de moradores do bairro Bergamaschi, em Cambará (foto abaixo) , provou que é possível promover unir preservação ambiental e cidadania. No final de semana, o grupo plantou árvores e instalou placas de alerta sobre o descarte indevido de lixo em um espaço comunitário. Os moradores recolhem materiais que possam acumular água, e que ficam espalhados nos terrenos vazios do bairro. A ação objetiva acabar com os criadouros das larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doença como dengue, zika e chikungunya.