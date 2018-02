Norte Pioneiro inaugura unidade da Oral Sin hoje à noite

Pesquisa de mercado precedeu instalação

A Oral Sin Implantes abre às 19 horas deste sábado,dia 24, sua unidade no Norte Pioneiro. Localizada no centro de Santo Antônio da Platina ( rua Tiradentes, 641) atenderá pacientes de todo o Norte Pioneiro e sul de São Paulo.

De acordo com o diretor Marcello Soda, responsável pela franquia, que inaugura com um coquetel e presença de autoridades, houve pesquisa de mercado para a instalação na cidade.

Ele, que veio de Maringá, se formou na Faculdade de Odontologia de Bauru (USP), e é casado Mônica (que tem parentes em Bandeirantes), com a qual tem um casal de filhos, Pedro e Victória.

Num modelo de gestão criativo, a Oran Sin é uma das maiores redes de Implantes Dentários do Brasil. Fundada em 2004, tem sua sede em Londrina, e conta hoje 111 unidades estrategicamente instaladas na maioria dos estados do território nacional.

Possui um corpo clínico formado por mestres, doutores e professores especializados em implantodontia, preparados para oferecer um tratamento de alto padrão e ao alcance de todos. Os atendimentos são agendados para um serviço de excelência com pacientes, fornecedores, colegas do mesmo segmento e colaboradores.

Dr. Marcello conta que tudo foi detalhadamente planejado, com materiais de primeira qualidade, equipamentos novos e modernos e alta performance para atender a todos de forma otimizada.

Oral Sin Santo A. da Platina/Telefones: 43 3141-0909 e whatsapp 99811-0909.Dr. Marcello Soda/CRO 8398-PR.

Veja o site: http://oralsin.com.br/2018/