Norte Pioneiro tem 14 casos confirmados de sarampo em duas cidades

Seis em Carlópolis e mais oito registrados em Jacarezinho

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou, nesta sexta-feira, dia 17, mais um boletim sobre o sarampo, o Paraná tem 1.002 casos acumulados da doença, desde agosto quando começou o monitoramento. São mais 58 casos confirmados, 15 deles foram confirmados a partir de 2 de abril, desde a emissão do informe anterior. Outros 43 foram confirmados nos últimos dias, mas são casos que estavam em investigação há mais tempo.

“Sabemos da dificuldade da nossa situação atual, das preocupações e outras doenças que nos alarmam. Mas o sarampo é altamente contagioso e uma doença que pode se tornar grave. Mas mais do que isso, é uma doença que pode ser evitada. Vacine-se e vamos juntos eliminar novamente essa patologia do nosso cotidiano”, diz o secretário de Saúde, Beto Preto.

No NP, na 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho são 14 casos em 2 municípios (Carlópolis: 6 e Jacarezinho: 8).

Na 18ª Regional de Cornélio Procópio tem apenas suspeitos.

As doses de vacina estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, que são reguladas pelos municípios. “Por isso, cada cidadão deve verificar na sua cidade o melhor dia e local para se deslocar até a unidade mais próxima”, afirma Beto Preto.

VACINAÇÃO – As pessoas entre seis meses de vida e 59 anos devem ser vacinadas. As crianças que têm entre seis meses e 11 meses e 29 dias recebem a dose zero. A população com idade entre um a 29 anos deve receber duas doses da vacina tríplice viral e de 30 a 59 anos, uma dose.

Mais informações sobre o calendário de vacinação podem ser acessadas pelo link:

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/calendario-vacinacao

INVESTIGAÇÃO – Entre as informações disponíveis no Informe Epidemiológico é de 1881 casos em investigação. Esse número indica que há casos notificados e que ainda estão em análise. Como algumas das amostras de meses anteriores recebidas pelo Laboratório Central do Paraná não puderam ser testadas da forma mais comum para identificar o sarampo, que é IgM, que detecta o anticorpo, elas passaram a ser analisadas por outro método, o RT-PCR. Este é o mesmo método, mesmo tipo de exame, que identifica o novo coronavírus e busca pelo vírus que transmite a doença.

Cada cidadão deve verificar na sua cidade o melhor dia e local para se deslocar até a unidade de saúde mais próxima para se vacinar”

Por isso, em mais alguns meses os casos que estão em investigação serão processados e mais casos podem aparecer como confirmados mesmo que as pessoas já estejam curadas do sarampo.

PERFIL – A maior parte dos casos confirmados de sarampo, 538 casos, são de pessoas entre 20 e 29 anos. Outros 246 confirmados têm idade entre 10 e 19 anos, 47 casos têm idade entre 0 e nove anos de idade. Na faixa etária de 30 a 39 anos, foram registrados 116 casos. E entre 40 e 59 anos são 55 confirmações.

MUNICÍPIOS – No Paraná 46 municípios têm registro de casos confirmados de sarampo. A maior parte dos casos de sarampo estão localizados em Curitiba e na Região Metropolitana, são 909 na 2ª Regional de Saúde e 602 somente em Curitiba.