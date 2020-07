Nova empresa de coleta de lixo assume serviço em Carlópolis

Empresa começa atuação na próxima semana de forma temporária

O prefeito de Carlópolis Hiroshi Kubo, por meio de sua assessoria de comunicação, afirmou que o serviço de coleta de lixo doméstico não será paralisado no município.

Uma nova empresa especializada em serviços de limpeza pública assumirá na nesta segunda-feira, dia 13, por meio de contrato emergencial temporário.

A empresa de Curiúva assumirá todos os serviços de limpeza pública da cidade, até a elaboração e remarcação de outra data para um novo edital.

A VM do Nascimento que atualmente presta serviços de limpeza pública, foi penalizada em primeira instancia administrativa em multa, proibição de participação em licitação, e após apresentou junto a prefeitura recurso administrativo, o qual deverá ser julgado nos próximos dias(Texto: Sérgio Silva/Pérola do Norte).