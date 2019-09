Nova Fátima recebe R$ 1 milhão para veículos e equipamentos

Através do deputado Cobra Repórter

Trabalhar pelos municípios é uma prioridade para o deputado estadual Cobra Repórter e quando esse objetivo se torna realidade, o parlamentar comemora cada conquista. Na quinta-feira, dia cinco, o governador Ratinho Junior homologou, junto com o deputado Cobra Repórter, com o prefeito de Nova Fátima, Carlos Messias e o secretário de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, a licitação no valor de cerca de R$ 1 milhão para aquisição de equipamentos para Nova Fátima (foto).

Com a autorização, o município vai licitar a compra de uma pá carregadeira, um ônibus, um carro e um veículo utilitário, orçados em R$ 955 mil.

“Sei da importância destes equipamentos para os municípios, em especial para Nova Fátima, que agora terá uma frota nova para executar os trabalhos com mais agilidade e conforto. Temos atendido ao prefeito Carlão e a cada dia garantimos mais conquistas para a cidade. Estes equipamentos vão atuar na manutenção das estradas rurais, no transporte de moradores e nos trabalhos da Prefeitura. Podem sempre contar com o meu trabalho”, afirmou Cobra Repórter.