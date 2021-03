Hoje de madrugada pela PRF ; Cão farejador foi utilizado na ação

Duas pessoas foram presas e aproximadamente 62 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desta quinta-feira (4), na BR 153, em Ourinhos, São Paulo, na divisa com Paraná via Jacarezinho.

Durante fiscalização de combate ao crime, policias rodoviários federais localizaram, com ajuda de cão farejador, 70 tabletes de maconha no bagageiro de um ônibus, que fazia a rota de Santo Antônio da Platina até a capital de São Paulo.

Ao verificarem o compartimento de bagagens, encontraram duas caixas de papelão contendo 62 quilos de maconha (fotos e vídeo). Não foi possível identificar o proprietário da droga, avaliada em R$ 62 mil, pois as caixas foram despachadas como encomenda.

Ao consultar a documentação dos passageiros do coletivo, verificou-se que o ocupante da poltrona nº 39, possuía Mandado de prisão em aberto, expedido pela 5ª Vara de Sucessões de Santo Amaro (SP), por não pagamento de pensão alimentícia.

Ainda durante fiscalização noturna, foi abordado um veículo, o motorista aparentava bastante nervosismo, o que chamou a atenção dos policiais. Após revista, encontrado na cintura um revólver calibre .38 com cinco munições não deflagradas (foto e vídeo). Foram realizadas consultas aos sistemas da PRF, onde se constatou diversas passagens criminais, inclusive por furto a instituições bancárias com o uso de explosivos. Todas as ocorrências foram encaminhadas para a Delegacia da Polícia Civil de Ourinhos.