Operação acaba com quadrilha que roubou joias em Ibaiti

Foram recuperadas as joias e apreendidas armas

Durante a “Operação Jewel” foi desmantelada no final de semana uma associação criminosa,formada por seis indivíduos, que agia praticando roubos em diversas cidades da região Norte e Noroeste do Estado.

A investigação, presidida pelo Ministério Público de Ibaiti, contou com o apoio da Equipe de Inteligência da Polícia Militar do 2º (Ibaiti) e 5º BPM (Londrina).

Inicialmente, a investigação visava apurar a autoria de um roubo numa joalheria ibaitiense.

No decorrer das investigações, apurou-se o envolvimento da quadrilha em outros roubos, inclusive a Joalherias também, ocorridos em Nova Londrina, Loanda e Londrina. Foram cumprdos sete Mandados de Busca e Apreensão em Londrina, cinco Mandados de Prisão, bem como durante o cumprimento das ações localizadas armas de fogo, as joias subtraídas e um veículo roubado também em Londrina.

Ainda houve a autuação em flagrante de três membros do bando.