Operação apreende espingarda e munições em Abatiá

Elemento negou posse porém arma foi localizada

Na tarde de quinta-feira, dia seis, às 14 horas, uma arma ilegal foi apreendida na Rua dos Expedicionários, em Abatiá.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho, durante a operação que vinha sendo realizada em Abatiá e Santo Antônio da Platina, uma das pessoas abordadas relatou que na casa de um indivíduo havia três armas.

À vista disso, as autoridades foram ao endereço, onde, apesar do homem de 47 anos negar, localizaram atrás do guarda-roupa uma espingarda da marca Boito, com calibre 32, e mais seis munições intactas.

O acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.