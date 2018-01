Operação apreende menores que furtaram loja em Pinhalão

Na manhã desta quinta-feira

Ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar de Pinhalão elucidou furto qualificado ocorrido no último final de semana em loja de cosméticos localizada no centro da Pinhalão.

Após investigações, as polícias recuperaram quase a totalidade dos bens subtraídos nesta quinta-feira, dia 18.



Na madrugada do dia 14 de janeiro, depois de arrombamento, foram furtados cerca de sete mil reais em perfumes e cosméticos de uma empresária local.

Os produtos foram recuperados em duas residências distintas, e dois adolescentes infratores confessaram a autoria do delito.

Os menores, segundo o delegado Izaías Machado, contaram que invadiram o local durante a madrugada, e enquanto um vigiava a redondeza, o comparsa arrombou a porta da loja e furtou cerca de cem produtos como cosméticos e perfumes de várias marcas conceituadas.

Os adolescentes relataram que pretendiam trocar as mercadorias por drogas com traficantes, que já estão sendo investigados e em breve serão identificados.