Operação conjunta prende assassino em Wenceslau Braz

Elemento não reagiu à abordagem e permanece encarcerado

A Agência Local de Inteligência do 2° BPM foi informada pela Polícia Civil que a Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa indicou que um homicida estava em Wenceslau Braz. Foi na quinta-feira e o indivíduo tinha mandado de prisão em aberto.

Um PM realizou diligências e localizou o veículo do elemento, um Ford Fusion, cor branca (foto) numa pousada. Só que ao solicitar apoio das equipes o veículo saiu do local e tomou rumo ignorado. Com apoio de um investigador, da rádio-patrulha e da ROTAM retornaram as diligências e por volta das 23 horas viram o carro na PR-092, o qual entrou na cidade e foi abordado pelas equipes.

Dada voz de prisão e lidos os direitos constitucionais, o indivíduo foi encaminhado até o Hospital São Sebastião, submetido ao corpo de delito e logo após encaminhado à 36° DRP. Permanece encarcerado.