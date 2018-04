Operação conjunta prende dois em Abatiá

Na tarde desta segunda-feira

Operação conjunta entre as polícias civil e militar, liderados pelo delegado interino Tristão Antônio Borborema de Carvalho e pelo sargento Ilson Aparecido da Silva resultou na solução de um assalto, com emprego de arma de fogo, ocorrido na cidade de Abatiá.

O crime ocorreu dia 27 de março, durante a noite, quando a vítima, 29 anos, foi abordada por dois ladrões, armados com pistola, sendo levados um Fiat Uno, um notebook da marca Apple e um aparelho celular da marca Motorola.

Após as investigações lideradas pelo delegado, vários policias militares em operação conjunta prenderam na madrugada de sábado (31), Maicon Ribeiro Leite, com quem foi pego parte do acervo levado (matéria já veiculada pelo npdiario).

O veículo foi encontrado abandonado dia seguinte na zona rural da cidade (foto).

Já na tarde desta segunda-feira, dia dois, após investigações da Polícia Civil, a qual fez o levantamento dos dados, a equipe da Polícia Militar, comandada pelo sargento Ilson Aparecido, localizou outra parte dos bens subtraídos em poder de Marcos Ribeiro Leite (foto), conhecido como “Turcão”, irmão de “Picola”, o qual foi autuado em Flagrante por recepção dolosa.

Ambos estão recolhidos na cadeia pública de Ribeirão do Pinhal.