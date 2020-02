Operação desarticula quadrilha e prende dois em Tomazina

Foram recuperados carros, armas e dezenas de objetos

As Polícias Militar e Polícia Civil, com informações dos roubos nas Fazendas Chapadão em Pinhalão de quatro e cinco de fevereiro e São Jerônimo da Serra dia 16, descobriu que em ambos os assaltos uma quadrilha – composta por mais de quatro pessoas – chegou nas propriedades rurais e renderam os funcionários e moradores .

Nas duas ações criminosas portando revólver e arma longa.

Em diligências na fazenda “Bairro da Anta”, em Tomazina, as equipes acharam a motocicleta Honda/ Tornado XR-250, cor laranja, roubada em um dos roubos. O condutor tentou fugir, posteriormente desequilibrou-se sofrendo uma queda no canto do barranco. Preso, foi encaminhado para a delegacia.

Identificado, era evadido da carceragem de Santo Antônio da Platina na última rebelião.

Na sequência, encontrada a Honda Twister, cor amarela, também roubada.Um homem foi preso numa casa e nos quartos havia duas armas de fogo, sendo uma Espingarda Gauge 12, subtraída da cadeia platinense e mais e um revólver calibre .32.

Diversos objetos e o Fiat/Strada recuperados e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Tomazina para que fossem adotado os procedimentos cabíveis.

Resultados obtidos:

✔ Dois homens adultos presos; sendo um foragido da carceragem de Santo Antônio da Platina.

✅01 Espingarda Cal. 12 CBC Pump Military 3 0-RT recuperada;

✅04 munições cal 12 apreendidas;

✅01 revolver cal 32 Apreendido;

✅02 munições cal 32 apreendidas;

✅Varios objetos Roubados recuperados;

▪01 Veículo Fiat/strada recuperado;

▪01 Motocicleta Honda/Xr Tornado cor laranja recuperado;

▪01 Motocicleta Honda/Cbx Twister cor amarela recuperado;

▪01 Geladeira Marca Eletrolux inox;

▪01 Frigobar marca Consul cor vermelha;

▪03 celas de cavalo e acessórios;

▪11 celulares apreendidos;

▪R$: 650,00 reais apreendidos;

▪04 pares de tênis Nike;

▪01 Tv 24″ AOC;

▪01 balança de pesagem animal;

▪01 caixa de Ferramentas;

▪02 furadeiras recuperadas;

▪01 parafusadeira marca Wonder apreendida;

▪01 Serra circular cor Amarela;

▪01 motosserra cor laranja Amarela, marca sthill;

▪01 Toca CD Player, marca piooner;

▪ 01 maço de presilhas “enforca gato”.