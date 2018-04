Operação prende assaltante em Ribeirão do Pinhal

Bandido violento e perigoso está atrás das grades agora

Uma operação ocorrida neste sábado, dia 31, envolvendo vasto efetivo policial prendeu, na zona rural de Ribeirão do Pinhal, Maicon Ribeiro Leite (foto), conhecido como “Picola”. Trata-se de marginal altamente perigoso com várias passagens como tráfico de drogas e assaltos.

Durante investigação de assaltos ocorridos em Ribeirão do Pinhal, o delegado Tristão Borborema de Carvalho, que responde interinamente, chegou ao nome do bandido como mentor e executor dos recentes roubos.

As investigações o apontaram como autor de dois assaltos ocorridos no intervalo de duas semanas envolvendo um dentista de Ribeiro do Pinhal e um comerciante de Cornélio Procópio. Em ambas ocasiões, mediante extrema violência e sequestro da vítima, o marginal levou camionetes. Houve ainda uma tentativa de assalto contra duas serventuárias da Justiça que saíam de uma lanchonete.

Após levantamento do esconderijo, o delegado obteve um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça da comarca e acionou o apoio do aparato da Polícia Militar comandada pelo Sargento Ilson Aparecido da Silva, o qual acionou equipes ROTAM de Santo Antônio da Platina, Canil de Jacarezinho, policiais do serviço reservado (P2) de Santo Antônio da Platina, efeito da PM de Ribeirão do Pinhal (equipe RPA Patrulha) e policiais civis de Ribeirão do Pinhal.

Ao amanhecer deste sábado (31), sob forte chuva, as equipes efetuaram cerco policial no bairro rural Pedreira ocasião em que Maicon tentou fugir, mas foi detido pelas equipes. No local policiais reuniram provas da participação nos assaltos.

O elemento foi indiciado pela prática de roubo agravado e recolhido em uma das cadeias públicas da região(sem detalhes de localização por questão de segurança).

O delegado Tristão enfatiza o ” competente trabalho operacional da PM, que acompanhamos e que possibilitou a retirada de circulação de um marginal altamente perigoso para a sociedade, após investigação da Polícia Civil.