Operação prende jovem de 24 anos em Ribeirão do Pinhal

Estava com dois revólveres escondidos em sua residência

Na manhã desta sexta-feira, dia 10, às oito horas, um homem de 24 anos foi preso numa casa localizada no bairro Vila Carvalho, em Ribeirão do Pinhal.

De acordo com as Polícias Civil e Militar, a prisão ocorreu após a execução de um mandado de busca e apreensão.

No local, as autoridades encontraram duas armas de fogo, sendo que uma delas estava com a numeração suprimida.

Procurado foi encaminhado à carceragem ligada à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal.