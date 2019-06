Operação prende ladrão em Ribeirão do Pinhal

Furtou loja no centro

Uma ação conjunta desenvolvida pelas forças de segurança de Ribeirão do Pinhal prendeu, na tarde desta quarta-feira, dia 12, um homem de 35 anos suspeito de cometer um furto em Ribeirão do Pinhal.

De acordo com a proprietária do local, uma loja de variedades localizada na Rua São Paulo, centro da cidade, seu comércio amanheceu com a porta de blindex arrombada. Ao vistoriar seu estabelecimento, notou terem levado dinheiro e mercadorias.

A Polícia Civil passou a apurar o caso e um inquérito foi instaurado. Investigadores analisaram câmeras de segurança e identificaram o ladrão. O homem já havia sido preso no mês de maio pela Polícia Civil também por furto, mas estava há cinco dias em liberdade por decisão judicial.

O delegado que cuida do caso, Tristão Borborema de Carvalho, solicitou novamente à Justiça a expedição de novo mandado de prisão preventiva, o que foi acolhido. Em ação conjunta entre polícias civil e militar, o marginal foi preso na Vila Domingues e encontra-se preso na cadeia pública da cidade, à disposição da Justiça.