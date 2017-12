Operação prende quadrilha e apreende 14,5 quilos de maconha

Em Salto do Itararé nesta sexta-feira

Após investigações e diligências realizadas pela Agência de Inteligência do 2° BPM, em conjunto com a Polícia Civil de Siqueira Campos, foi deflagrada uma Operação de Combate ao Tráfico de Drogas, com apoio da ROTAM e CANIL. Foi nesta sexta-feira, dia primeiro, na qual foi cumprimento de três mandados de prisões em desfavor aos investigados, bem como apreendidos 14,585 kg de maconha.

Estão encarcerados na cadeia siqueirense : Fernando César de Souza, de 29 anos; Adriano Murijo, 35, e Hilton dos Santos, 40.

Também foram flagradas munições de uso permitido e restrito, dois pés de maconhas, aparelhos de celular (smartphones), objetos utilizados na recarga de munição, kit de limpeza de arma de fogo e a quantia de R$ 3.435,00, sendo todos os envolvidos e objetos apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos para confecção do flagrante.