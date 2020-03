Operações prendem três bandidos em Ribeirão do Pinhal

Apreensão de tóxico e objetos furtados

Na quinta-feira, dia cinco, Policiais Militares e Civis realizaram operação conjunta com objetivo de cumprir mandado de busca em residência de indivíduo envolvido com tráfico de drogas e outros ilícitos em Ribeirão do Pinhal.

Foi na rua Tibagi Santiago Sales, na Vila Santa Terezinha, onde a casa foi vistoriada.

O esforço resultou na apreensão de maconha em cocaína, além de produtos furtados no comércio e residências da cidade.

Também foram apreendidos capacetes e vestuários semelhantes aos utilizados por criminosos em recentes delitos no município e presos dois jovens (20 e 18 anos), que já possuíam registro criminal por roubo e tráfico de entorpecentes.

E Policiais civis e militares cumpriram na tarde desta sexta-feira, dia seis, mais um mandado judicial de busca e apreensão com o objetivo de aprofundar as investigação contra assaltos recentes na cidade. Numa casa, localizada também na Vila Santa Terezinha, um homem de 47 anos foi preso.

No local, havia uma réplica de pistola, várias munições calibre .45, .380, .22 e 12GA.

O simulacro passará por processo de reconhecimento das vítimas. O homem está à disposição da Justiça.