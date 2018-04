Visitará prefeito e Efapi 2o18

O pré-candidato ao governo do Paraná, Osmar Dias (foto) estará em Wenceslau Braz e Santo Antônio da Platina na quinta-feira, dia 26.

Na primeira cidade, visitará o prefeito Paulo leonar e na segunda, às 18 horas a 46a Efapi(Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro).

O ex-senador tem ligação histórica com o agronegócio.