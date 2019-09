Padre de Wenceslau Braz capota Gol em viagem à Tomazina

Na tarde desta terça-feira

O padre José Mário dos Santos (fotos) ,de 52 anos, conversou por telefone e WhatsApp com o npdiario no início da noite desta terça-feira, dia 24. Ele explicou ser realmente verdade ter sofrido acidente em torno de 16h45m na PR-422 ao perder o controle do VW Gol que conduzia numa reta (conforme se nota na foto abaixo) na PR-422, quando viajava sozinho para Tomazina, onde residem seus pais e outros familiares.

Esclareceu ter usado os freios e provavelmente por isso capotou o veículo, que tinha uma carretinha na traseira transportando uma roçadeira.

O religioso, que cuida da Paróquia São Sebastião, de Wenceslau Braz, fez sua ordenação sacerdotal em Tomazina e já prestou serviços em Jacarezinho(Catedral), Cambará e Andirá.

A Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos não atendeu a ocorrência porque não foi solicitada.