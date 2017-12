Pai e filho adolescente morrem na rodovia PR-092

Triciclo em que estavam foi esmagado por carreta

Uma tragédia que comoveu a região: Pai, de 46 anos, e filho,16, morreram na tarde desta quinta-feira, dia 21, num acidente envolvendo uma carreta e um triciclo na PR-092, em Jaguariaíva. As vítimas perderam as vidas na hora.

Valdecir Cornélio Dias e Miguel Decol Dias tinham comprado o triciclo na manhã de ontem e era a primeira viagem.Seguiam com direção a Arapoti e o genitor fez uma manobra para entrar num pesqueiro,propriedade da família, quando bateram e foram esmagados pelo veículo com placas de Flores da Cunha (RS), que vinha no sentido contrário.

Chovia no momento do acidente.

O motorista da carreta não se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas em vão.

Os corpos foram sepultados nesta sexta-feira.