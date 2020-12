Marcelo Palhares (PSD) foi diplomado pela Justiça Eleitoral como prefeito de Jacarezinho para o mandato 2021/2024. A diplomação dos eleitos nas eleições municipais deste ano aconteceu na manhã desta quarta-feira (16).

Dessa forma, também foram diplomados a vice prefeita eleita, Patrícia Martoni, e os vereadores Antônio Neto, Edílson da Luz, Betão da Curva, Marcos Colosso, Luciane Alves, Zola, Nilton Stein, Serginho Marques e Val.

Em cerimônia restrita por conta da pandemia, os eleitos receberam o diploma da Justiça Eleitoral e estão aptos a exercer seus respectivos mandatos. A posse acontecerá dia 1° de janeiro. Na cerimônia Marcelo Palhares discursou em tom de gratidão e reafirmou o compromisso com o desenvolvimento de Jacarezinho. “A palavra que melhor define o que eu sinto é gratidão. Agradeço muito aos 10.361 votos que eu tive e toda a confiança que as pessoas depositaram nesse projeto, que é de mudanças e renovação para Jacarezinho”.

O prefeito eleito garante que irá honrar os projetos apresentados aos eleitores de Jacarezinho durante a campanha eleitoral. “O foco é a geração de emprego e renda e saúde. Já estamos mesmo agora antes da posse em conversas e buscas por recursos para esses setores para que já no começo do mandato possamos iniciar as melhorias que precisam acontecer para melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos”, pontua Palhares.