Pane elétrica causa incêndio em caminhão de Ibaiti na PR-435

O veículo estava carregado de soja

Na tarde deste sábado, dia 14, por volta das 14h30m, ocorreu incêndio em um caminhão com carga de soja, placas BW01C32, na PR-435, quando o motorista viajava de Ibaiti sentido Campinho para Londrina.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a equipe de bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local, mas não houve nenhum dano além do material; o motorista de 50 anos não sofreu ferimentos.

O acidente foi perto da usina de reciclagem em Ibaiti e houve pane elétrica.

Veja fotos: