PC apreende menor envolvido com furtos e comércio de drogas

A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina apreendeu na manhã desta segunda-feira (27) um adolescente de 17 anos de idade em razão de condenação à prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e furtos. A ação ocorreu na Rua Rio Branco, centro da cidade e não houve resistência.

A mãe do adolescente foi cientificada da existência do mandado, expedido pela Vara da Infância e Juventude, e acompanhou o adolescente infrator até a 38ª Delegacia Regional de Polícia.

A medida de internação (restrição de liberdade) foi determinada pelo juiz Júlio Cezar Michelucci Tanga. O adolescente, além do comércio de maconha estava envolvido com furto de motocicletas na cidade.

Ele deverá permanecer em cela diferenciada na cadeia pública de Santo Antônio da Platina, em cela separada (destinada a menores), até ser removido ao CENSE (Centro de Sócio-educação), onde permanecerá até determinação da Justiça. É a primeira vez que o menor infrator será internado.

O adolescente, ao ser detido, reservou-se no direito de permanecer calado.

As diligências foram realizadas pelos investigadores André Facco e Everson Luiz, coordenados pelo delegado Tristão Borborema de Carvalho.