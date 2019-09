Pé na Estrada em Santo Antônio e Cornélio Procópio

Projeto chega na sua 5ª etapa em 2019

A região norte do Paraná e o Litoral serão as sedes da quinta etapa do Pé na Estrada. O projeto realizado pelo Cidadania23, sucessor do PPS, tem o objetivo de mobilizar a sociedade para o debate político, atrair novas lideranças para o partido e traçar metas para as eleições municipais de 2020.

Neste roteiro, entre os dias 19 e 21 de setembro, Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio, Londrina e Paranaguá vão receber a caravana do Pé na Estrada.

Com a mudança de nome e ampliando seu intercâmbio com a sociedade, o Cidadania23 está reestruturando seus diretórios no estado, promovendo novas filiações e consultando a população sobre ideias para a construção de projetos de governo junto com os núcleos de Base. O partido também está divulgando o novo nome e logomarca.�

“Por onde passamos a receptividade tem sido muito grande. Estamos preocupados em ouvir e dar respostas aos anseios da comunidade. Queremos com este projeto avançar cada vez mais o debate da conjuntura política e chamar as lideranças em busca de novas filiações para construirmos um Cidadania23 cada vez mais forte. Desta forma, poderemos continuar apresentando candidatos preparados e qualificados para responder as preocupações da sociedade”, finalizou o presidente estadual do Cidadania23, deputado federal Rubens Bueno.

Confira o roteiro da próxima etapa do Projeto Pé na Estrada 2019:

19 de setembro – Quinta-feira

Cidade: Santo Antônio da Platina

Horário: 18 horas

Endereço: Câmara Municipal – Avenida Coronel Oliveira Motta, 715 – Centro.

19 de setembro – Quinta-feira

Cidade: Cornélio Procópio

Horário: 20h

Endereço: Centro de Convivência – Salão de Festas da UTFPR – Rua Nações Unidas – ao lado do Campo de Futebol da UTFPR-CP

20 de setembro – Sexta-feira

Cidade: Londrina

Horário: 20h

Endereço: SINCOVAL – Sindicato dos de Londrina – Rua Ana Neri, 300 – Auditória Prata- 1º andar.

21 de setembro – Sábado

Cidade: Paranaguá

Horário; 09h

Endereço: Avenida Artur de Abreu, nº 29 12º andar / Edifício Palácio do Café

