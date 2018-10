Pedro Lupion e Luiz Romanelli devem fazer maior dobrada do NP

Eles preferem não “cantar vitória” antes do tempo

Os candidatos à reeleição, deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli(PSB) e deputado federal Pedro Lupion(DEM) devem se consagrar no final da tarde deste domingo, dia sete, como a dupla que formou a maior dobrada do Norte Pioneiro, sendo os mais votados no conjunto. O fato é inquestionável e previsto por todos que acompanham a política paranaense.



Ambos mostraram experiência e articulação e tiveram, nos últimos dias da campanha. a demonstração dessa posição consolidada.

Os dois não gostam de admitir a possível vitória antes do final da apuração, embora não resta dúvida de que o apoio é consistente.