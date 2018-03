Pedro Lupion é reconduzido à presidência do Democratas Paraná

Nesta quarta-feira em Brasília

O deputado estadual Pedro Lupion (foto) informou que foi reconduzido à presidência do Democratas Paraná. Lupion está, nesta quarta-feira (21), em Brasília participando da reunião de refundação da Executiva Nacional do Partido.

“Estou extremamente feliz e honrado por ter sido reconduzido à presidência do Democratas Estadual. Agradeço a Executiva, aos nossos deputados e correligionários pela confiança e apoio”, comemora o parlamentar.

O jovem político de 34 anos que está em seu segundo mandato, assumiu a presidência do partido em junho de 2015 e desde de então vem trabalhando para ampliar e fortalecer a sigla, tanto no cenário estadual como no nacional. “Tenho certeza que nosso partido será muito bem representado nas eleições deste ano com conquistas significativas para todos “.