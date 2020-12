O quarto trecho percorrido foram quase 100 quilômetros em apenas três dias

A peregrinação e missão técnica pela Rota do Rosário chega ao seu quarto trecho com objetivo de mapear o caminho do peregrino e promover a integração entre Santuários e Destinos Turísticos. O quarto trecho abrange as cidades de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Barra do Jacaré, Andirá e Bandeirantes no Norte Pioneiro do Paraná.

Este trecho se iniciou no Santuário Mãe Rainha em Jacarezinho com destino ao Santuário Nossa Senhora das Graças em Santo Antônio da Platina passando por caminhos, propriedades e paisagens rurais.

A medida em que avança, os caminhos pela Rota do Rosário se revelam como um importante meio de desenvolvimento turístico cheio de belezas naturais, paisagens e seu objeto principal a fé. Em cada passo dado, com a motivação de cada Santuário, o devocional se revela e o cerne da Rota do Rosário se concretiza, o evangelizar.

No segundo dia de caminhada a peregrinação partiu do Santuário Nossa Senhora das Graças em Santo Antônio da Platina rumo a Capela dos Santos das Causas Impossíveis em Andirá. “Um percurso lindo, com paisagens montanhosas no horizonte passando pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Barra do Jacaré até nossa meta do dia – pernoitar em Andirá”, destacou o consultor da Atunorpi, João Gouveia Cézar do Coletivo Pratique Turismo Regional.

“Levantamos cedo em nosso terceiro dia para chegar aos Santuários Santa Terezinha Menino de Jesus e Sagrada Face e o Santuário São Miguel Arcanjo ambos em Bandeirantes. Uma caminhada por um trajeto novo saindo da via rodoviária (que é extremamente perigosa pelo fluxo de veículos) para desbravar a via rural desviando do fluxo intenso da outra via e deixando o pensamento firme em nossa meta – finalizar o 4º trecho em São Miguel Arcanjo”, detalhou o presidente da Atunorpi, Welington Trautwein Bergamaschi.

O quarto trecho percorrido foram quase 100 quilômetros em apenas três dias, de 22 a 24 de setembro. Para a realização do trajeto a peregrinação contou com apoio dos municípios de Santo Antônio da Platina através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Secretário o Alexandre Jesus Levate e o Diretor do Departamento de Indústria Comércio e Turismo, Antônio Marcos de Souza, Andirá com o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Bruno Garcia Dutra, e de Bandeirantes com o Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo, João Henrique Alves de Sousa. “Fica evidente o empenho e o trabalho no fortalecimento do Turismo Religioso, no potencial de seus Municípios e principalmente na Região Turística do Norte do Pioneiro do Paraná”, finalizou Welington Bergamaschi.