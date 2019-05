Pinhal realiza obras de recapeamento asfáltico

Ruas em breve também receberão nova sinalização

As obras de recape asfáltico em ruas de Ribeirão do Pinhal para melhorar a mobilidade urbana em pontos importantes da cidade estão em andamento desde a semana passada. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos está executando o trabalho com a micro pavimentação, por meio do convênio celebrado entre a Prefeitura e o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Território Nordeste do Paraná (Codenop).

Serão 30 mil metros quadrados em vários pontos da cidade. O investimento é cerca de R$ 100 mil de recursos próprios do município.

Também estão sendo feitas podas de árvores que atrapalhem a passagem do caminhão com a usina de asfalto, preparação prévia tapando os buracos mais profundos e o acabamento, depois da passagem da micro pavimentação.

De acordo com o departamento de Planejamento serão recuperados trechos das ruas Paraná, Júlio Farah, Raul Curupaná, Rua São Paulo, Maria de Lourdes Nogari, Hermenegildo Cavazzani, Eugênio Pereira de Oliveira, João Rodrigues de Oliveira, Desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa e Lions Club. Essas ruas selecionadas nessa etapa do trabalho de recapeamento fazem parte do projeto de sinalização horizontal e vertical que será implantado na cidade pelo Detran e Governo do Estado.

Segundo o secretário Municipal de Obras, Daniel Vicente de Oliveira, a micro pavimentação utiliza uma solução moderna, mais barata e eficiente que o método tradicional. Outro ponto importante é o custo, que pela micro pavimentação é bem menor. Na recuperação asfáltica convencional o valor do metro quadrado seria R$ 35, já na micro pavimentação o custo ficou em R$ 4,65 o m2. A previsão é terminar essa fase da micro pavimentação na primeira semana de junho.