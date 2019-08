Platinense detido com revólver municiado em Ourinhos

Porte ilegal de arma

Jairo Ferreira Junior, médico platinense de 41 anos, morador de Santo Antônio da Platina, foi flagrado pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira, dia 29, na Rua Antônio Carlos Mori, Centro de Ourinhos, em posse de um revólver calibre 38 municiado.

A Polícia Militar realizava o patrulhamento de rotina quando visualizaram um veículo modelo Porsche, com placas de Santo Antônio da Platina e dois ocupantes, sendo o médico o passageiro. Feito o contato com o motorista e acompanhante, e apresentado os documentos tanto do carro quanto pessoal, nada de errado foi encontrado. Ao serem perguntados se portavam entorpecentes, negaram e como um procedimento normal e legal, foi feita uma busca no interior do veículo, sendo confirmado que não havia nada de ilícito. No entanto, no interior de uma mochila, as autoridades encontraram uma arma de fogo, tipo pistola semiautomática, calibre 38, marca Taurus, municiada, alimentada e acompanhada de um carregador sobressalente, totalizando 16 munições intactas.

O médico foi questionado sobre o registro do armamento, informando que é atirador desportivo, e apresentou um certificado de registro de arma de fogo, expedido pelo Exército Brasileiro. No entanto, tal documento não permite o transporte de arma de fogo.

Por fim, Jairo Ferreira foi conduzido até a Delegacia, onde foi autuado em flagrante por Porte Ilegal de Arma de Fogo, sendo arbitrada a fiança no valor de dois mil reais, quantia apresentada para responder em liberdade.

Texto: Renata Tibúrcio/ Foto: Ilustrativa