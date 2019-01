Platinense é presa em flagrante vendendo drogas na esquina

Na Vila Claro

A PM recebeu via 190 a informação de que havia uma mulher de camisa vermelha vendendo drogas na esquina do posto de saúde da Vila Claro, Rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado com a Rua Pedro Claro de Oliveira. O local já era conhecido por ter tráfico de entorpecentes.

Nesta segunda feira, dia sete, às 9h10m, a equipe foi ao endereço onde abordou uma mulher, a qual foi questionada se possuía algo ilícito.Ela retirou de sua cintura um saco plástico de cor transparente contendo em seu interior uma porção grande de maconha, que, após pesado, constatou-se o peso de 87 gramas.

Confessou vender a droga pela quantia de R$ 10,00 a porção (buchinha). Foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante.