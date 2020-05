PM apreende adolescente após furto em Ibaiti

Menor confessou ter cometido o ato infracional

A PM foi até um escritório para atender solicitação de furto. No local, após relato dos funcionários, esses informaram que ao chegar para abrir o local encontraram uma janela aberta, tudo revirado e com gavetas jogadas no chão. Foram constatados os furtos de um aparelho celular e algumas garrafas de vodka.

As equipes de RPA e Agência de Inteligência iniciaram diligências e patrulhamento, e descobriram que um menor estava em posse do celular subtraído na Rua Padre Stevam Szulc, centro de Ibaiti.

O garoto de 15 anos, localizado, admitiu a autoria do furto na companhia de mais uma pessoa. Ainda disse, que a garrafa de vodka havia consumido parte dela e depois quebrado em via pública, local qual o suspeito levou a equipe PM e assim pode realizar a apreensão do objeto.

Os objetos recuperados, apreendidos e o detido foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Ibaiti para que fossem adotados os procedimentos cabíveis.