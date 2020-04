PM apreende drogas e motocicleta irregular em Joaquim Távora

Um menor de 17 anos morava na residência há 5 meses

Nesta sexta-feira, dia 17, às 15h, drogas e uma motocicleta irregular foram apreendidas na rua José Joaquim Correa ,em Joaquim Távora.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as autoridades foram ao local após a denúncia de que o carro o qual estava estacionado lá era furtado. O proprietário da residência permitiu que analisassem o referido veículo, entretanto, foi verificado que a denúncia era falsa.

Mesmo assim, continuaram a vistoria e confirmaram que a Honda Fan 125, preta, que estava no quarto, tinha a numeração do chassi e do motor suprimidas. Ainda na casa, encontraram cocaína, no entanto, ele não assumiu tráfico, alegou que era apenas usuário. Além disso, também localizaram 12 gramas de maconha.

Um outro homem que estava presente no momento assumiu a propriedade da motocicleta e completou que a comprou por R$ 800,00.

Por isso, a equipe encaminhou os envolvidos, bem como as drogas e a motocicleta à Delegacia de Polícia Civil.