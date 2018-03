PM apreende menores de Ibaiti e maior em Santo Antônio

Os menores foram de táxi buscar as drogas

Por volta das 22 horas de terça-feira (27), policiais militares de Santo Antônio da Platina apreenderam dois menores, ambos com 17 anos de idade, pelo ato infracional de tráfico de drogas. Os adolescentes seguiam num automóvel Jetta (táxi) de Ibaiti com destino à Santo Antônio da Platina, local onde comprariam o entorpecente para comercializá-lo. Eles foram abordados quanto retornavam à Ibaiti, na BR 153, próximo ao Auto Posto Platina.

O condutor do veículo se identificou à equipe como taxista. Nem ele, nem o automóvel apresentaram irregularidades. Ele relatou ter sido abordado pelos jovens, em Ibaiti, os quais solicitaram uma “corrida” até Santo Antônio da Platina para buscar a mulher de um deles; disse que ao chegar na cidade de destino, estacionou o carro no Morro do Sabão, l onde deixou os passageiros, e ficou no aguardo. Quando vieram, disseram que não encontraram a pessoa a quem procuravam e que retornariam à Ibaiti sem ela.

Com um dos passageiros foi encontrado um tablete de maconha (110 gramas), 31 gramas de cocaína e 101,5 gramas de crack; já com o outro, foi encontrada apenas a quantia de R$ 100,00.

A equipe conversou com os adolescentes, os quais relataram que compraram o entorpecente por R$ 1.000,00 de um rapaz, 23 anos, residente próximo à pedreira, o qual havia deixado o sistema prisional há pouco tempo. Os PMs foram até a casa desse jovem, no Morro do Sabão, e abordaram-no. Ele estava utilizando tornozeleira eletrônica.

Conforme declaração do acusado de ser fornecedor da droga, todo o entorpecente que tinha foi vendido aos menores, os quais efetuaram o pagamento posteriormente. Na casa dele foram encontrados apenas itens utilizados para fracionar e embalar o entorpecente. Desta forma, todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil.