Segurança dos pedestres e do próprio condutor sendo colocada em risco

Na manhã desta terça-feira, dia seis, às 10h30m, uma motocicleta foi apreendia na Rua Dois, Jardim Arboris em Jacarezinho.

Segundo as informações do Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a apreensão foi feita após o motociclista, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ter sido visto empinando o automóvel, o qual estava sem placa.