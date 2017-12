PM apreende pistola com atirador esportivo em Pinhalão

Na madrugada desta sexta-feira no centro

No começo da madrugada desta sexta-feira, dia 15, a ROTAM descobriu que o condutor de uma caminhonete S 10, de cor branca, estava em posse de uma arma de fogo, e saiu em patrulhamento pelas vias da cidade. Os PMs viram o utilitário transitando e algum tempo depois estacionou em via pública no cruzamento das ruas José Pereira dos Santos e Elias Domingos.

Realizada a abordagem, nada de ilícito havia em posse do casal.Indagado, o condutor relatou ter uma arma de fogo dentro do veículo, Taurus calibre. 380 (foto), que possui registro, porém o proprietário não tinha porte. A pistola tinha 13 munições intactas.

Mesmo assim, o cidadão afirmou ser atirador esportivo e apresentou uma cópia autenticada de guia de tráfego em dele, de Tomazina, todavia a citada guia relata em destaque “não vale como porte de arma”.Foi encaminhado para as providências na Polícia Civil.

