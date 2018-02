PM de Cambará recupera camionete roubada

Veículo era do interior paulista

A Polícia Militar de Cambará foi acionada, no final de semana via ligação anônima, recebendo a informação que uma caminhonete Toyota Hilux, de cor prata, estava escondida no meio de um canavial (foto).

A equipe no local, após consulta, foi constatado que o veículo era produto de roubo na cidade de Assis/SP, ocorrido na última quinta-feira, dia oito.

O veículo foi apreendido e encaminhado para devolução ao proprietário.