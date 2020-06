PM de Ourinhos agradece batalhão do Norte Pioneiro (vídeo)

Roubo ao banco de Ourinhos está inserido no homenagem

As ações conjuntas no combate à criminalidade realizadas pelo 2º e 31º Batalhões da Polícia Militar, do Paraná e São Paulo, há muito vêm alcançando resultados positivos na região do Norte Pioneiro e Sul do Estado de São Paulo. Operações coordenadas nas divisas no policiamento ostensivo e preventivo são constantemente efetuadas, bem como apoio mútuo nas inúmeras ocorrências que acontecem em ambos os Estados.

Além disso, há duas ações de extrema importância para o trabalho policial, as quais tiveram repercussão a nível nacional. Uma delas ocorreu em junho de 2018, quando um helicóptero carregado de cocaína e crack aterrissou por falta de combustível num campo de futebol na cidade de Cambará e o piloto se deslocou a Ourinhos para comprar gasolina.

Numa ação rápida entre as equipes Policiais Militares desses Batalhões foi possível prender o piloto e seu comparsa, além de apreender aproximadamente 30 kg de crack e 118 kg de cocaína, que estavam sendo trazidas do Paraguai com destino a cidade do Guarujá, litoral paulista.

Outra atuação mais recente, ocorrida na madrugada de dois maio deste ano, foi o apoio dado com finalidade de prender assaltantes que estavam roubando um cofre de uma agência bancária da cidade de Ourinhos, sede do 31º BPM. Nesta ocasião, houve o empenho de várias Unidades de Segurança Pública da região para conter o grupo criminoso, que era composto por aproximadamente 40 marginais, em vários veículos, fortemente armados com fuzis, utilizando coletes balísticos, drone, explosivos, entre outros armamentos.

Eles cercaram as ruas colocando explosivos em pontos estratégicos para dificultar a ação policial, utilizando, inclusive reféns como escudo, todavia, os policiais agiram contra a quadrilha, ocorrendo intensa troca de tiros. Embora o grupo não tenha sido preso e uma pessoa tenha ficado ferida, o que ficou evidenciado foi a capacidade positiva de cooperação entre Forças de Segurança desta região.

Devido ao profissionalismo, dedicação e perspicácia dos policiais envolvidos nesta última ocorrência, o 31º BPM/SP divulgou um vídeo em agradecimento a todos que não mediram esforços para dar uma resposta à altura do crime que estava acontecendo. Veja abaixo:

O 2º Batalhão de Polícia Militar, através de seu Comandante, Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra, agradeceu o reconhecimento externado pelo 31º BPM/SP, através do vídeo divulgado, afirmando, ainda, que as Unidades continuarão resolutas e coesas no combate à criminalidade e que é uma honra também poder contar com o apoio de uma das melhores Forças Policiais do Brasil.