PM descobre caça ilegal e prende homem em Conselheiro Mairinck

Investigação continua para encontrar restante do bando

Na manhã deste domingo, dia 24, às 10h, dois homens, de 22 e 35 anos, foram presos numa fazenda localizada na área rural de Conselheiro Mairinck. Eles estão sendo acusados de envolvimento com caça ilegal.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o crime foi descoberto após uma denúncia, a qual informava o que estava acontecendo no local . Por isso, a equipe se posicionou em um ponto estratégico e, no momento em que os caçadores foram atravessar uma cerca, foi dada voz de abordagem.

Apenas o jovem de 22 anos, o qual estava com uma espingarda e um cachorro, acatou a solicitação, os outros dois fugiram sentido a mata. Entretanto, um deles, de 35 anos, foi encontrado dentro de um buraco com mais dois cachorros e uma faca.

O terceiro caçador ainda não foi localizado, mas foi identificado como morador do município de Ibaiti. Os outros foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti.