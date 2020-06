PM descobre ponto de tráfico de drogas em Jacarezinho

Adulto e adolescentes foram abordados e responderão judicialmente

Na noite desta terça-feira, dia nove, às 21h, foi encontrado pelas autoridades um ponto de tráfico de drogas na rua Maria de Lourdes Coutinho, localizada no bairro Pompeia III em Jacarezinho. Homem e menor de 34 e 15 anos, respectivamente, perderam a liberdade; um foi preso e o outro apreendido.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o comércio ilegal foi descoberto após denúncia de movimentação suspeita no local. À vista disso, depois de vigilância no endereço, flagraram o adolescente entrando no quintal para comprar drogas. Na abordagem, foi constatado que as substâncias ilícitas eram três porções de crack e uma de cocaína, as quais custaram R$50,00.

Na sequência, o adulto, morador da residência, também foi abordado e encontraram com ele o valor informado pelo menor. Além disso, com a ajuda de um cão farejador, localizaram na cômoda mais cocaína, crack e R$320,00. Os entorpecentes estavam embalados com o mesmo plástico amarelo da droga do menor (imagem). O indivíduo assumiu o crime e relatou que há alguns meses vendia drogas.

Ambos receberam voz de prisão/apreensão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia local.