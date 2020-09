PM descobre tráfico de drogas em Cambará

Suspeitos foram presos

A Polícia Militar realizou a Operação Cambará, o objetivo foi garantir segurança à população local. Segundo às informações, o trabalho resultou em prisões e apreensões, na área central e demais bairros do município.

Em patrulha, por volta das 14h do sábado, na rua Nicolau Viegas e bairro Ignês P. Hamze, as equipes Operações com Cães e Rádio Patrulha avistaram um indivíduo, conhecido pelo seu evolvimento com o narcotráfico, no quintal de uma casa abandonada. O qual, ao perceber abordagem, fugiu pulando os muros das residências. Um tablete de maconha foi localizado.

Com base em denúncias, por volta das 21h00min do domingo, dia 30, na rua da Liberdade, conjunto Rotary, as autoridades realizaram a prisão de um indivíduo, de 22 anos, pelo crime tráfico de drogas. Na sua casa foram encontradas 79 pedras de crack, uma porção de maconha, escondida num monte de pedrisco no quintal, e mais quatro pés de maconha plantadas em vasos. Ele assumiu a prática da atividade ilícita. A mãe dele, de 44 anos, que estava na casa, também foi detida por consumo.

Veja fotos abaixo: