PM e deputado entregam viaturas no Norte Pioneiro

Cornélio, Jacarezinho e Santo Antônio

Na tarde desta sexta-feira, dia 19, os 2º e o 18º Batalhões de Polícia Militar realizaram solenidades de entregas de novas viaturas policiais Trailblazer Chevrolet recebidas do Governo do Estado.

O modelo dos veículos é o Trailblazer (Chevrolet), uma caminhonete com tração nas quatro rodas, câmbio automático, que permite um campo de visão mais aberto por ser mais alta que a maioria dos veículos, além de contar com dispositivos de comunicação e de suporte para atendimento das ocorrências.

O deputado Luiz Cláudio Romanelli entregou sete viaturas modelo Trailblazer que servirão as forças de segurança de Cornélio Procópio, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Uma delas vai atender o (Batalhão da Polícia Militar) em Cornélio Procópio para as atividades da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e outra vai atender a 11ª Delegacia da Polícia Civil da cidade.

O 2º BPM recebeu três viaturas: uma para as atividades da Rotam e duas para operações com cães do Bope (Batalhão de Operações Especiais). A 12ª Delegacia da Polícia Civil da cidade usará também duas viaturas. O 2º Pelotão da Polícia Militar de Santo Antônio da Platina recebeu também uma viatura.

Cada viatura custa R$ 180 mil, investimento de mais de R$ 1,3 milhão. “O governador Ratinho Junior determinou à sua equipe um tratamento diferenciado ao Norte Pioneiro e sabemos que temos muitos desafios pela frente. Essas viaturas vão ajudar nesse trabalho tão importante realizado pela Polícia Militar e Polícia Civil. Eu sou testemunha deste trabalho na região e sei que não é fácil. Mas temos uma situação diferenciada e isso se deve ao trabalho permanente e continuado na área de segurança”, disse o parlamentar.

Em Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, além do comandante do 2º BPM, tenente-coronel José Luiz de Oliveira, participaram da solenidade Romanelli, o subchefe da Casa Civil do Governo do Estado, Alexandre Guimarães, os prefeitos de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, entre outras autoridades dos poderes Executivo e Legislativo estadual e municipal.

O tenente-coronel José Luiz de Oliveira, em seu discurso, disse que “as viaturas vão fortalecer o trabalho da polícia, ajudarão na redução dos índices de criminalidade e, certamente, os ótimos resultados já obtidos pelo 2º BPM no combate ao crime serão maximizados, trazendo mais segurança para a população do Norte Pioneiro”.

Romanelli afirmou que nas próximas semanas mais três mil viaturas que estavam em manutenção voltarão ao trabalho, reforçando as ações de policiamento em todo o Paraná. “Tem que ter equilíbrio e racionalidade no uso do dinheiro arrecadado dos impostos pagos pelos paranaenses. O Paraná continua dando exemplo que, mesmo em tempos de crise, conseguimos manter os investimentos em áreas consideradas essenciais pela população”, disse.

“Reconheço o grande esforço dos prefeitos para atender a população, inclusive com as demandas como a pavimentação asfáltica que é um grande desafio das prefeituras e do Estado que tem trabalhado muito para resolver esse tipo de problema”, completou.