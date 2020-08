Segurança Pública de qualidade

Nesta segunda-feira, dia 17, das 14h às 23h50m, a Polícia Militar realizou a Operação Ostensividade II na cidade de Tomazina.

De acordo com as informações, foi feita patrulha preventiva e blitz de trânsito, além da prisão de um homem com maconha (capa).