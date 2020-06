PM cumpre dois mandados de prisão em Ibaiti no mesmo dia

Acusados foram encontrados em endereços diferentes

Na tarde de terça-feira, dia 16, às 14h e às 15h15m, dois homens foram presos em Ibaiti. Ambos tinham mandados de busca em apreensão expedidos pelo crime de furto.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as equipes da Agência Local de Inteligência e da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) foram responsáveis pelo trabalho. Localizaram-os na Rua da Amizade e rua Madri.

Os presos foram conduzidos à Cadeia Pública local.