PM executa mandado de prisão no centro de Ibaiti

Os outros três indivíduos foram liberados pela PM

Na manhã desta segunda-feira, dia seis, às 10h, a Polícia Militar executou um mandado de prisão por tráfico de drogas na avenida Dra. Fernandina do Amaral Gentile, centro de Ibaiti.

De acordo com as autoridades, a prisão aconteceu após a abordagem de um veículo Ford/Festa, onde ele estava com mais três pessoas. O mandado foi expedido em março de 2015.

Na sequência, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.