PM localiza 716 gramas de maconha em Joaquim Távora

As investigações continuam para encontrar o traficante

No final da manhã des segunda-feira, dia 27, às 12h30m, a Polícia Militar apreendeu 716 gramas de maconha numa área rural de Joaquim Távora.

De acordo com as autoridades, a apreensão se tornou possível após várias denúncias de tráfico de drogas no local. Ao se deslocarem no endereço, viram um homem entrando na mata. Apesar de não ter sido possível alcançar o elemento, encontraram a droga, que fracionada renderia cerca de 700 porções.

A Agência Local de Inteligência ajudou na operação. Investigações continuam.