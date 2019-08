PM platinense recupera caminhão roubado em Barra do Jacaré

Na tarde de sábado

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina recuperou um caminhão Merceds Benz (placas NJT 8504/ São José dos Pinhais/PR) na tarde de deste sábado, dia três.

O caminhão e a carreta, um bi-tanque, tinham sido roubados por bandidos em torno de 22 horas da sexta, dia dois, em Barra do Jacaré.

O condutor teve seu rosto coberto e levado junto com caminhão por indivíduos armados. Rendido, o motorista foi abandonado e amarrado numa árvore, de onde conseguiu se libertar somente na manhã de sábado (3).

Sendo que na tarde de sábado (3), a Polícia Militar conseguiu recuperar o referido caminhão e o bi tanque na cidade de Santo Antônio da Platina. Informações dão conta de que motorista do caminhão senhor J. C. passa bem.

O motorista foi rendido pelos bandidos em um trecho de aclive, cuja velocidade devolvida por veículo pesados é lenta. Ele teve o rosto coberto e foi amarrado pelos criminosos, sendo abandonado horas mais tarde em um canavial na BR-369, próximo a Santa Mariana (PR).