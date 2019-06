PM prende casal em Wenceslau Braz

Abririam ponto de venda na cidade

Policiais Militares realizaram a prisão de um indivíduo, de 22 anos, e uma mulher de 24 , pelo crime de tráfico de drogas, por volta das 22h30m desta terça-feira, dia 18 , no Terminal Rodoviário de Wenceslau Braz.

As diligências iniciaram quando as autoridades levantaram a informação de que criminoso conhecido vindo de Londrina no último sábado, dia 15, a mando de um outro narcotraficante, com a finalidade de consolidarem um ponto de venda de drogas na cidade, na Rua Nova York, Vila União.

Continuaram o monitoramento do suspeito, descobrindo que a primeira remessa de drogas que ele receberia para revenda, chegaria a Wenceslau Braz através de uma mulher que vinha de Londrina num ônibus que faz essa linha.

Diante disso, ficaram em vigilância quando o ônibus estacionou neste local e uma mulher morena, estatura mediana, desembarcou e foi ao encontro do indivíduo que a esperava.

Nesse momento, foi realizada a abordagem sendo encontrados numa mochila de couro, dois tabletes de maconha (um quilo) e uma porção de crack, que fracionada renderia aproximadamente 250 pedras da droga, sendo, portanto, os dois presos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil local.

O Comandante, Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira, parabenizou o empenho dos Policiais Militares e salientou: “Este ano tivemos importantes prisões por tráfico de drogas no Norte Pioneiro e sabemos que, ao combater tal crime, estamos também evitando vários outros delitos que ajudam sustentar esta atividade ilícita, tais como pequenos furtos, roubos, entre outros. Somente esta semana, foram apreendidos pés de maconha, em Salto do Itararé, tivemos a apreensão de um menor em posse de diversas buchas de maconha (prontas para venda), em Cambará, a prisão de dois indivíduos em posse de 173 porções de maconha, em Joaquim Távora, detenção de um indivíduo em posse de um simulacro de arma de fogo e maconha, em Ibaiti, presos um casal em posse de pinos de cocaína e maconha, em Santo Antônio da Platina, e essas consideráveis prisões e apreensões de drogas em Wenceslau Braz. Importante dizer que, a cada prisão, evitamos efetivamente, que mais jovens ingressem no mundo das drogas, protegendo assim as famílias, que estão sendo devastadas por conta do tráfico”.

O indivíduo preso é natural de Londrina, sendo detido pela primeira vez em dezembro de 2015, quando com mais dois comparsas, utilizando arma de fogo, tentaram roubar uma caminhonete Ford Ranger na cidade de Centenário do Sul/PR, sendo a arma também apreendida.

No dia 18 de março de 2016, ele fugiu da carceragem, estabelecimento prisional daquele município, cortando a tela do solário, mas foi recapturado na tarde no mesmo dia, escondido na zona rural.

Foi colocado em liberdade em dezembro de 2016, vindo a ser preso novamente em fevereiro de 2017, em Guaíra, pelo crime receptação, quando foi flagrado conduzindo um veículo VW/Saveiro/Cross, roubado na cidade de Londrina, ficando detido na Delegacia de Guaíra, tendo liberdade cinco dias depois. E agora se encontra preso novamente pelo crime de tráfico de drogas.

Quanto a mulher presa, ela é moradora de Ibiporã e não possuía passagens policiais, e agora também está detida na cadeia brazense.