PM prende dupla com 10,5 kg de maconha em Joaquim Távora

Na noite desta segunda-feira

Nesta segunda-feira, por volta das 21h20, a Rádio Patrulha realizava patrulhamento pela PR-092, quando nas proximidades do trevo de acesso a Guapirama (rodovia PR-218) viu um VW/Gol (placas de Taguaí/SP), que ao perceber a viatura, freou bruscamente, o que despertou suspeição.

A equipe iniciou acompanhamento tático do veículo, que seguiu sentido Joaquim Távora. No percurso puderam verificar que havia dois indivíduos no interior do carro e que apresentavam nervosismo, pois a todo o momento olhavam para trás.

A abordagem do veículo foi realizada na Avenida Paraná, centro tavorense.

Em revista pessoal nos ocupantes, nada de ilícito encontrado, porém em cima do banco traseiro e dentro de uma mochila atrás do banco do motorista, 12 tabletes de maconha ao todo, que pesaram 10,425 kg da droga.

Diante do flagrante delito, os criminosos (ambos com 23 anos) receberam voz de prisão e foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil.